الرئيس تبون: مخزونات المواد الغذائية كافية و لدينا كل الإمكانيات لتلبية حاجيات المواطنين

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وفرة المخزونات من المواد الغذائية و وجود الإمكانيات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية، داعيا الى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول رمضان.

و صرح الرئيس تبون، في مقابلته الدورية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة اليوم، أن مخزون مادة الزيت، على سبيل المثال، يكفي لأكثر من 3 أشهر و ان الدولة تملك مخزونات استراتيجية تسمح بمواجهة جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

و أضاف :"الدولة ملتزمة و هناك تخزين عادي بالنسبة لكل المواد الغذائية و توجد مخزونات استراتيجية و إمكانيات مالية تسمح لنا، و في ظرف 48 ساعة، ان استلزم الامر، باستقبال بواخر على مستوى موانئ وهران، الجزائر و عنابة".

و بخصوص "الندرة" التي عرفتها مادة الزيت في السوق مؤخرا رغم وفرتها الكبيرة على مستوى المصانع، ذكر الرئيس تبون بالتعليمات التي أسداها لوزير التجارة لمواجهة مثل هذه الامور ب"صرامة قصوى" قائلا "لا يمكن لأي احد ان يزعزع استقرار الدولة".

و قارن ما حدث بالنسبة للزيت خلال الأيام الماضية بما حدث في 2020 مع مادة السميد، حيث استغرب وجود في بعض الولايات مادة السميد تفوق حاجيات المواطنين و "وصل الحد الى رمي هذه المادة في المزابل و هذا ما يثبت ان الغاية كانت زعزعة استقرار البلاد".

و بخصوص شهر رمضان الذي هو على الأبواب، حذر السيد تبون من استغلال البعض لهذه المناسبة للمضاربة في الأسعار.