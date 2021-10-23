الرئيس تبون يسدي وسام "عشير" للصحفي الراحل كريم بوسالم

أسدى رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون ، هذا السبت، صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام مصف بدرجة عشير بعد الوفاة للصحفي المرحوم كريم بوسالم.

وقد جاء هذا التكريم "وفاء لروح الفقيد الذي نذر حياته لخدمة الاعلام وترقيته بكفاءة مهنية مشهود له بها وإشادة بنزاهته في أداء رسالته بكل موضوعية وتجرد وكذا تنفيذا لاسهاماته المتميزة في سبيل اثراء الحقل الاعلامي والمعرفي".

وقد تسلم الوسام والد المرحوم، خلال الحفل الذي أشرف عليه الرئيس تبون بمناسبة تتويج الصحفيين الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السابعة تحت موضوع "الإعلام بين الحرية والمسؤولية".

وقد جرى هذا الحفل بقصر الشعب، بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ووزير الاتصال، عمار بلحيمر، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين وعدد من الإعلاميين.