رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي, زيني مولاي, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد حضر هذا اللقاء كل من مدير الديوان بالرئاسة, نورالدين بغداد دايج, ووزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, وكذا وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, يضيف ذات المصدر.

وفي تصريح للصحافة, عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية أكد الوزير المالي, أنه جاء إلى الجزائر ناقلا رسالة "صداقة وتعاون" إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل أخيه رئيس دولة مالي باه نداو.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي زيني مولاي: "حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية الذي نقلت له رسالة من أخيه وصديقه السيد باه نداو, رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس دولة مالي", مشيرا إلى أن هذه الرسالة تتضمن "توطيد علاقات الصداقة والتعاون ين البلدين".

وأوضح أن "رئيسي البلدين قررا تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها والذهاب بها إلى مستقبل واعد, من أجل علاقات دائمة ترتكز على السلم والأمن واستقرار البلدين من جهة, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاه للشعبين المالي والجزائري, من جهة أخرى".