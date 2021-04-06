حوادث المرور: وفاة 35 شخصا وإصابة 1447 آخرين خلال أسبوع

06/04/2021 - 10:29

لقي 35 شخصا مصرعهم وجرح 1447 آخرين إثر وقوع  1229 حادث مرور خلال أسبوع, حسب ما أفاد به, هذا الثلاثاء, بيان للمديرية  العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصـيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة 03 أشخاص وجرح  51 آخرا تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 35 حادث  مرور".

وفي سياق آخر, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 28  مارس و 3 أفريل 2021, في مجال العمليات المختلفة بـ" 4783 تدخل فـي نفس الفترة  لتغطية 4127 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر".

وأضاف البيان أن ذات المصالح قامت بـ" 1125 تدخلا سمحت بإخـماد 743 حريق منها  منزلية صناعية وحرائق مختلفـة".

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