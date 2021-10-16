حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 363 آخرين خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي 10 أشخاص وأصيب 363 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة اثر وقوع حوادث مرور بعدة ولايات خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد به هذا السبت، بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أنه إلى جانب التدخلات المتعلقة بحوادث المرور، قامت عناصر الحماية المدنية في الفترة من الـ 14 إلى الـ 16 أكتوبر الجاري، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 10 شخص عانوا من بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام في كل من ولايتي النعامة والأغواط، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية.

ومن جهة أخرى، تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 07 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات: الجزائر، البليدة،باتنة، ميلة، سيدي بلعباس وتندوف، تسببت هذه الحرائق في إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية على اثر حريق شب داخل مسكن متواجد بحي النواصرية ببلدية ودائرة الشمرة، كما أصيب 04 اشخاص بضيق في التنفس على اثر حريق شب داخل شقة في عمارة تقع بحي 90 مسكن بلدية ودائرة سيدي بلعباس، تم إسعاف الضحايا في عين المكان ونقلهم الى المستشفيات المحلية، ومكن التدخل من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 114 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 49 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.