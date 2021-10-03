وفاة 2260 شخص وجرح أزيد من 22 ألف آخرين خلال الـ 8 أشهر الأولى من 202

بلغ عدد ضحايا حوادث المرور على المستوى الوطني خلال الـ 8 أشهر الأولى من سنة 2021, 2260 قتيلا و 22018 جريحا, حسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وأوضحت حصيلة لحوادث المرور وضحاياها خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وزعتها المندوبية, اليوم الأحد, بمناسبة إطلاق حملة تحسيسية وطنية لحماية الأطفال المتمدرسين من حوادث المرور, أن عدد قتلى حوادث الطرقات ارتفع ب386 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, مضيفة أن عدد الجرحى قدر من جهته ب22018 جريحا أي بزيادة 5171 جريح عن ال8 أشهر الأولى من عام 2020 .

وأحصت ذات الهيئة وقوع 16320 حادث مرور توزعت على المناطق الحضرية (11845حادث) والمناطق الريفية التي سجلت 4475 حادث مرور.

ويتوزع عدد ضحايا حوادث المرور خلال ذات الفترة على فئات عمرية مختلفة منها فئة أقل من 5 سنوات التي توفي منها 148 طفلا وفئة من5 إلى 9 سنوات (131 ضحية) وفئة من10 إلى 14سنة (67 ضحية) فيما توفي 158 شخصا من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي.

وحسب الحصيلة فإن 257 شخصا ما بين 20 و 24 سنة و278 (من 25 إلى 29 سنة) لقوا حتفهم في حوادث المرور في الوقت الذي ذهب فيه 237 شخصا آخرا (30-34 عاما) ضحية هذه الحوادث خلال نفس الفترة الزمنية.

كما يوجد من بين ضحايا حوادث المرور المسجلة من شهرجانفي إلى أوت الماضيين فئة من35 الى 39 سنة (162 قتيلا) و فئة من 40 إلى 44 سنة (136 ضحية) و فئة من 45 إلى 49 سنة (148 قتيلا).

وأحصت مصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق من جهة أخرى هلاك 522 شخصا ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة.

وتعود أسباب وقوع حوادث المرور التي وقعت خلال الفترة سالفة الذكر إلى السرعة المفرطة بالدرجة الأولى (54. 15%) وإلى عدم انتباه السائق داخل الأحياء (95. 13%) وإلى أسباب أخرى ذات الصلة بفقدان السيطرة على المركبة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام مسافة الأمان وعدم استعمال ممرات الراجلين, زيادة على عدم احترام إشارات المرور والسير في الاتجاه الممنوع والمناورات الخطيرة.

وبخصوص السائقين المتورطين في حوادث المرور فقد, بينت حصيلة المندوبية بأن أكبر نسبة من هؤلاء لهم أقدمية في السياقة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات (34. 24%) فيما تسبب حوالي 4229 سائق بدون عمل في وقوع حوادث مرور خلال ال8 أشهرالأولى من العام الجاري.