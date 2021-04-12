مولودية الجزائر: فسخ عقد المدرب عمراني وطاقمه "بالتراضي"

أقدمت إدارة مولودية الجزائر على فسخ عقد ثلاثي الطاقم الفني المتشكل من عبد القادر عمراني، لطفي عمروش وكمال بوجنان، "بالتراضي"، حسب ما أعلنه اليوم الاثنين الفريق الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في بيان المولودية: "تعلم إدارة مولودية الجزائر أنصار النادي اتفاقها مع ثلاثي الطاقم الفني عبد القادر عمراني، لطفي عمروش وكمال بوجنان على فسخ العقد بالتراضي".

وأضاف البيان بخصوص مستقبل العارضة الفنية لفريق "العميد": "تؤكد الإدارة في ذات السياق أنها ستحسم في هوية الطاقم الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل قيادة النادي في الاستحقاقات القادمة المهمة".

وبهذا يتأكد رحيل المدرب عمراني من منصبه، مثلما أعلنه غداة خسارة الفريق أمام الزمالك المصري (0-2)، منذ 10 أيام بالجزائر، لحساب الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وبعد شهرين من العمل، حقق عمراني (65 سنة) الذي خلف المدرب نبيل نغيل على رأس العارضة الفنية للنادي العاصمي، حصيلة ثلاثة انتصارات، ستة تعادلات وخسارتين في جميع المنافسات.

وتمكنت مولودية الجزائر من التأهل للدور ربع النهائي لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية بعد تعادلها أمام الترجي التونسي (1-1)، السبت الفارط بملعب رادس (تونس) لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

وفي البطولة الجزائرية، يحتل رفاق المدافع نبيل لعمارة المركز ال11 في جدول الترتيب العام بمجموع 25 نقطة وناقص ثلاث مباريات.