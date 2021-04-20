الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على قرية غايغورو بالنيجر

أدانت الجزائر"بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية غايغورو بالنيجر معبرة للحكومة و الشعب النيجريين عن "تضامنها التام".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاثنين أن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 18 أفريل 2021 قرية غايغورو في منطقة تيلابيري غرب النيجر مخلفا العديد من القتلى و الجرحى".

وأوضح البيان أن "الجزائر وبهذه المناسبة الأليمة تقدم تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا مجددة تضامنها التام مع حكومة وشعب النيجر الشقيق مؤكدة لهما دعمها الكامل في كفاحهما ضد الإرهاب".

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها أن "قناعة الجزائر تبقى راسخة بأن الحكومة و الشعب النيجريين سيتمكنان من تخطي هذه المرحلة الصعبة" مبرزة أن "هذه الجرائم البشعة تستوقف مرة أخرى حول ضرورة تضافر جهودنا لاجتثاث آفة الإرهاب والذي يحب أن يبقى أولوية على المستويين القاري و الدولي على حد سواء".