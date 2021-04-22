تيمور الشرقية تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال

جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لتيمور الشرقية، آدالجيزا ماغـنو، دعم بلادها الدائم لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الخميس.

وأوضحت الوكالة أن ماغنو، أكدت - خلال استقبالها للسفير الصحراوي محمد أسلامة، على إثر انتهاء مهامه سفيرا مفوضا فوق العادة لدى جمهورية تيمور الشرقية - استمرار بلادها في مواكبة الكفاح العادل للشعب الصحراوي، ودعمه حتى نيل حقوقه المشروعة.

وقالت أن تضامن جمهورية تيمور الشرقية مع نضالات الشعب الصحراوي، من أجل نيل الحرية والاستقلال، "إنما هو وفاء للمبادئ المؤسسة للدولة التيمورية وهو إنفاذ لروح ونص الدستور التيموري".

كما أكدت رئيسة الدبلوماسية التيمورية، "أن القضية الصحراوية محل إجماع في تيمور بين مختلف الأحزاب السياسية وهو إجماع يستند على مبادئ لا تحيد عنها الدولة وتحرص كل الحكومات المتعاقبة على ترجمتها على أرض الواقع".

ومن جهته، عبر السفير الصحراوي، عن امتنان حكومة الجمهورية الصحراوية للحكومة التيمورية، لمواقفها المبدئية المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، واستكمال بسط سيادة الدولة الصحراوية على ترابها الوطني، ورضاها عن مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في تيمور الشرقية والجمهورية الصحراوية، وفقا لذات المصدر.