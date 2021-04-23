﻿ مبارزة: تأهل الجزائريين أكرم بونابي و سليم هروي لأولمبياد طوكيو

ضمن الجزائريان أكرم بونابي و سليم هروي اليوم الجمعة تأشيرة تأهلهما لدورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2021)، بعد فوزهما في نهائي الدورة التأهيلية (الاسلحة الثلاثة) المقامة بالقاهرة (مصر)، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية للمبارزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" .

وتمكن بونابي (سيف الحسام) من الاطاحة بالسنغالي بابكر صديخ كايتا بنتيجة (15-11)، بينما فاز هروي أمام فيكتور ألبفاريس دي أوليفيرا من رأس الجزر الأخضر (15-10).

وفي وقت سابق من نهار اليوم، اقتطعت المبارزتين الجزائريتين مريم مباركي و كوثر محمد بلكبير تأشيرة تأهلهما للموعد الأولمبي.

وفازت المبارزة مباركي (اختصاص الشيش) بالتأشيرة بعد تجاوزها لعقبة منافستها المغربية يسرى زكراني بنتيجة (15-10) ، فيما فرضت مواطنتها كوثر محمد بلبكير (سيف الحسام) سيطرتها هي الاخرى على منافستها اولااوند بينيديكسيون (نيجيريا) بنتيجة (15- 13).

و شاركت الجزائر في هذه الدورة المؤهلة للألعاب الاولمبية بستة رياضيين (3 ذكور و 3 اناث) ، ويتعلق الامر بكل من أكرم بونابي و كوثر محمد بلكبير (اختصاص سيف الحسام ) و سليم هروي و مريم مباركي (اختصاص الشيش) و بركاني رافاييل وزبوج يسرى (اختصاص السيف ).

وكانت كوثر محمد-بلكبير قد عوضت يوم الأربعاء زميلتها زهرة نورة كحلي التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا وبالإضافة الى التأشيرات الأربع للمبارزة الجزائرية، اقتطع 29 رياضيا جزائريا في عشر اختصاصات، تأشيرة تأهلهم الى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية، والمؤجلة الى 2021، في انتظار بقية العناصر المرتقب تأهلها.

والتخصصات المعنية هي: الملاكمة (8)، المصارعة المشتركة (8)، ألعاب القوى (3)، التجذيف (2)، الكانوي (1)، الدراجات (2)، السباحة (1)، الشراع (2)، الرماية الرياضية (1) و رفع الأثقال (1).

