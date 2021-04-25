مدير الباردو: شروط عرض الهيكل العظمي لتينهنان غير متوفرة

أكد مدير المتحف الوطني باردو زهير حريشن اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الشروط التقنية لعرض الهيكل العظمي لملكة الطوارق تينهينان والحفاظ عليها "غير متوفرة".

وأكد مدير المتحف الوطني باردو خلال افتتاح معرض عن الملكة تينهينان وقبرها أن شروط الحفاظ على الهيكل العظمي للملكة "غير متحققة" وأن المتحف "لا يمتلك بعد التقنيات الحديثة اللازمة لمعرض مثالي وبمعايير عالمية تتناسب مع أهمية هذه المجموعة ".

وكان رئيس مصلحة الاتصال والتنشيط بالمتحف تيجدام خليفة قد صرح في سبتمبر 2020 أن الباردو سيعرضها قبل نهاية العام .

ويعود آخر عرض لهذه المجموعة لعام 2006 تاريخ انطلاق أشغال الترميم بالمتحف.

ويرجع تاريخ الهيكل العظمي لتينهينان إلى القرن الرابع ميلادي غير أنه لم يتم اكتشاف موقع دفنه إلا في عام 1925 وقد تم العثور بجانبه على مجموعة نادرة من التحف الثمينة والمجوهرات نقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات لتعود إلى الجزائر وتعرض بالباردو إلى غاية 2006.