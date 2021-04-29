تشريعيات 2021 : التسجيل عبر منصة ''حفاظ الأمانة'' للمشاركة في تأطير العملية الانتخابية

تتيح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في تأطير العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان المقبل, التسجيل عبر المنصة الالكترونية "حفاظ الأمانة'' التي تندرج ضمن الخدمات الرقمية التي توفرها السلطة من خلال موقعها الالكتروني.

و يأتي استغلال المنصة الالكترونية ''حفاظ الامانة'' لتسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في تأطير تشريعيات 2021, عبر مختلف مكاتب و مراكز الاقتراع في سياق مجهودات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإضفاء الشفافية و الحياد على العملية الانتخابية.

و يمكن للمواطنين من خلال الولوج الى الموقع الإلكتروني للسلطة, التسجيل عبر منصة ''حُفاظ الأمانة" بإدخال بيانتاهم الخاصة في الخانات المحددة لذلك, ليتحصل بعدها من تم قبوله على رمز شخصي يؤهله للإشراف على عملية الاقتراع بالمكتب أو المركز الأقرب إلى مكان إقامته.

و سيتم إغلاق هذه العملية في 7 ماي المقبل على أن يتم لاحقا نشر قوائم المشرفين المختارين في جميع أنحاء البلاد من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد تدعمت خلال الاستحقاقات الأخيرة (رئاسيات 2019) بقاعدة بيانات الكترونية سمحت لها بتحضير بطاقية وطنية إلكترونية للهيئة الناخبة و كذا منصة الكترونية, و تم إعدادهما من طرف مهندسي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي تتحكم فيها "بصفة كلية" بدون تدخل أي هيئة أخرى.

يشار إلى أنه و بانقضاء آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان هذا الثلاثاء بلغ العدد الإجمالي للقوائم المودعة لدى السلطة 2400 قائمة. و يتضمن هذا العدد "1180 قائمة أودعتها الأحزاب السياسية" و" 1220 قائمة حرة", فيما "بلغ عدد القوائم بالخارج 65 قائمة, 61 منها تابعة لأحزاب و أربعة قوائم حرة, قبلت اثنتين منهما".

ويبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 12 يوما للانتهاء من الفصل في ملفات 24.214 مترشحا يأملون خوض غمار المنافسة والتمكن, في نهاية المطاف, من ولوج المجلس الشعبي الوطني في عهدة تشريعية تمتد لخمس سنوات.