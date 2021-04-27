الألكسو تدعو إلى مزيد من تعزيز أخلاقيات وقوانين الملكية الفكرية

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" أن دَعم الابتكار والتفكير الإبداعي عبر نُظمِ الملكية الفكرية سيُساعد حتمًا في معالجة التّحديات العالمية المشتركةِ وسيسهمُ في جلب الاستثمارات في كل المجالات ويضمنُ مكافأة المُبدعين ويُحفّزهم على تطويرِ أفكارهم وابتكاراتهم.

ودعت المنظمة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية المستثمرين والفاعلين في مجالِ الصناعات الثقافيّة والاقتصاد الإبداعي في البلدان العربيّة إلى مزيد تَعزيز أخْلاقياتِ وقوانينِ الملكية الفكرية في هذا المجال.

الاستفادة من الآليات العملية للملكية الفكرية لاستكشافِ ورَصد تَوجُّهَاتِ الاقتصاد الإبداعي بهدف مواكبةِ السياسات الدولية الهادفةِ إلى خلق فُرصِ الاستثمار والتّشغيل وتحقيقِ أهداف التّنمية المُستدامة.