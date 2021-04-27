تراجع رقم الأعمال السنوي لمطار الجزائر بنسبة 60% سنة 2020 بسبب كورونا

عرف رقم الاعمال السنوي لمطار الجزائر تراجعا بنسبة 60% سنة 2020 مقارنة بالسنة التي سبقتها بسبب جائحة كوفيد-19، حسبما اشارهذا الثلاثاء الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، طاهر علاش .

واستقر رقم الاعمال سنة 2020، حسب علاش، في حدود 3.7 مليار دج مقابل 9.4 مليار دج سجلت خلال 2019 اي بفارق قدره 5.7 مليار دج.

ويرى الرئيس المدير العام لمطار الجزائر ان هذا الانهيار يعود الى قرار وقف الرحلات المنتظمة منذ الـ 17 مارس 2020 الذي اقرته الحكومة في اطار الوقاية من الجائحة كوفيد-19.

واستؤنفت الرحلات الداخلية تدريجيا ابتداء من بداية شهر ديسمبر 2020 عبر كافة مطارات الوطن.

نقل ازيد من 94.000 مسافر نحو الخارج منذ بداية سنة 2021

كما أكد طاهر علاش أنه تم نقل ازيد من 418.000 مسافر بمطار الجزائر العاصمة منذ بداية سنة 2021، من بينهم 94.000 على الشبكة الدولية، "حصريا في اطار عمليات الاجلاء".

وبلغ العدد الإجمالي للمسافرين من مطار الجزائر العاصمة 418259 مسافر من جانفي حتى يومنا هذا، موزعين على 320456 مسافرا على الشبكة الداخلية (76.5 بالمائة من حركة مطار الجزائر العاصمة) و 94.976 على الشبكة الدولية (أكثر من 22.5 بالمائة من الحركة)، حسبما أوضح علاش.

وأكد الرئيس المدير العام لمطار الجزائر العاصمة أن الرحلات الدولية "تمت حصريا في إطار اجلاء رعايا أجانب من الجزائر إلى دول أخرى ، بما انه تم تعليق الرحلات الدولية المنتظمة" منذ الـ 17 مارس الماضي.

فيما يتعلق بالشركات التي توفر رحلات الاجلاء، أشار علاش الى شركة الخطوط الجوية الفرنسية "التي توفر رحلة يومية" إلى فرنسا ، و شركة الخطوط الجوية الفرنسية "اي اس ال"، (ASL) التي توفر رحلات أيضا نحو فرنسا، والخطوط الجوية التركية التي تقوم برحلات إلى اسطنبول ، بالإضافة إلى شركة "لوفتانزا" (Lufthansa) والخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية.

وأوضح المسؤول ذاته أن وتيرة هذه الرحلات تختلف من شهر لآخر "حسب طلب الشركات وأيضا حسب برنامج معتمد من قبل السلطات الجزائرية".

المصدر : واج