النقابية الوطنية لأعوان الحماية المدنية تتبرأ من الوقفات الاحتجاجية لبعض أعوان السلك وتدعو إلى التعقل

أكدت النقابية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) أنها تتبرأ ب"صفة قطعية" من الوقفات الاحتجاجية التي قام بها مؤخرا بعض أعوان هذا السلك، داعية الى "الهدوء والتعقل".

وأوضحت النقابة في بيان لها هذا الاربعاء أنها سجلت "قيام بعض أعوان الحماية المدنية عبر عدد من الوحدات، خلال الأيام الأخيرة، بوقفات احتجاجية للتعبير عن مطالب ذات طابع مهني واجتماعي، وذلك استجابة لدعوات مجهولة المصدر متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أنها "تتبرأ" من هذه الوقفات ب"صفة قطعية".

وبعد أن نوهت ب"تضحيات سلك الحماية المدنية ونبل المهام التي يبذلونها في كل الظروف، في سبيل حماية الأشخاص والممتلكات"، حذرت النقابة من "خطورة الانسياق وراء نداءات مغرضة من شأنها أن تمس باستقرار القطاع، لاسيما في الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد".

كما تذكر أن "جملة المطالب والانشغالات المشروعة التي تخص أعوان الحماية المدنية هي محل دراسة مع السلطات الوصية، وذلك في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي يشارك في أشغالها ممثلو الشريك الاجتماعي للأعوان للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة".

كما تطمئن النقابة "جميع أعوان الحماية المدنية بالمسار الصحيح والإيجابي الذي يعرفه عمل هذه اللجنة المشتركة بما يسمح بالتكفل من قبل الوصاية بالانشغالات المعبر عنها"، داعية الى "الالتزام بالهدوء والتعقل حتى يتسنى لها العمل في جو مناسب لتجسيد طموحات وأمال منتسبي السلك".

وتؤكد النقابة الوطنية أنها "على يقين بالحس العالي بالمهنية والمسؤولية والاحترافية لأعوان الحماية المدنية الذين لطالما أبانوا على درجة عالية من الوعي والانضباط والذين سوف يفوتون لا محالة الفرصة على كل من يحاول استغلال المطالب الشرعية للأعوان بهدف تشويه صورة سلك الحماية المدنية وضرب استقرار البلاد".