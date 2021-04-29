تنصيب أعضاء صندوق تطوير الفنون و الآداب

قامت وزير الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، بتنصيب اعضاء لجنة صندوق تطوير الفنون و الآداب، حسبما افاد بيان لوزارة الثقافة.

و تتكون لجنة الصندوق من اثنا عشر (12) عضوا هم: محمد بوكراس (جامعي متخصص في الفنون الدرامية)، عبد الغني شنتوف (مخرج مسرحي)، الياس مقرب (كاتب مسرحي)، عبد الرزاق هباز (كاتب و مخرج مسرحي)، لطفي سعيدي (موسيقار و قائد جوق)، الياس بن بكير (فنان ممثل)، أمال ميهوب (فنانة تشكيلية و صاحبة رواق)، وليد عيدود (فنان تشكيلي)، مختار بوصوف (مصمم رقصات)، محند سماعيل (ناشر)، حسان بن نعمان (ناشر) و عبد الفتاح بوشندوكة (ناشر).

و دعت الوزير بهذه المناسبة، حسب ذات البيان، الاعضاء الجدد في اللجنة الى "القيام بمهمتهم الصعبة في تقييم و دعم الاعمال الفنية و الادبية" على اكمل وجه، مشددة ايضا على ضرورة "الدعم الخاص" الذي يجب ان تحظى به "المشاريع الفنية و الادبية الموجهة للأطفال و الشباب و كذلك الاعمال المسرحية المخصصة لهذه الفئة".

و يتكفل صندوق تطوير الفنون و الآداب المشكل من فنانين و كتاب و مختصين بتلقي و تقييم و ترقية المشاريع الادبية و الفنية.