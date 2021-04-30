كاراتي:المصارع الجزائري دايخي يدخل منافسة لشبونة هذا السبت

يستهل المصارع الدولي الجزائري حسين دايخي المنافسة ضد البلجيكي لوكا كوستا، غدا السبت، خلال الدور الأول لدورة "الرابطة الأولى لشبونة"، التي انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة البرتغالية، في إطار التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو-2020.

وسيجري اللقاء الذي يجمع بين دايخي، يوم السبت بداية من الساعة 35ر16 سا، في صنف 84 كلغ، حسب المنظمين.

ويعد الدولي الجزائري حامل لقب بطل إفريقيا، بينما آخر نتيجة جيدة تحصل عليها خصمه البرتغالي على المستوى الدولي، هي المركز السابع عام 2019 بشنغهاي (الصين).

ويشارك 85 بلدا في دورة لشبونة، من بينها ثمانية بلدان عربية، وهي: الجزائر، مصر، تونس، المغرب، الكويت، الأردن، العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة.

ويعد المنتخب المصري الأعلى تمثيلا ضمن المنتخبات العربية بمشاركة 22 رياضيا، متبوعا بالمغرب (17)، السعودية (12)، الأردن (6)، تونس (5)، الكويت (5)، الإمارات (3) وأخيرا الجزائر بمصارع واحد (1).

وكان مقررا أن يشارك المنتخب الجزائري في دورة لشبونة بمجموع 16 مصارعا (8 رجال و 8 سيدات)، لكن تعذر عليه ذلك بسبب العراقيل الإدارية، ليكون حسين دايخي الرياضي الوحيد الذي سيمثل في الألوان الوطنية في الموعد المؤهل إلى أولمبياد طوكيو في الصائفة المقبلة.