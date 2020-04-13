كورونا : نحو استخدام ملعب ويمبلي لإنهاء مباريات موسم البطولة الانجليزية لكرة القدم

13/04/2020 - 17:58

اقترح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استخدام ملعب ويمبلي ومركز سانت جورج بارك الرياضي في المساعدة على استكمال ما تبقى من مباريات البطولة الممتازة وفق ما اوردته صحيفة تايمز نقلا عن مصدر وثيق الصلة بالأمر .

وجاء في تقرير الصحيفة أن ويمبلي يمكنه استضافة عدة مباريات في نفس اليوم في إطار الحد من التنقل بين المقار عند تخفيف القيود المفروضة حاليا مضيفا أنه لا يتوقع السماح بعودة الجمهور للملاعب في هذا الوقت.

وتوقف النشاط الكوري في إنجلترا في 13 مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى وتبقى عودة المباريات مرهونة بموافقة السلطات الصحية والحكومية.

وقال المصدر: "عندما يتسنى لنا معرفة مدة الإغلاق وآليات الحركة سيكون بوسعنا النظر في الخيارات الممكن تطبيقها".

وأضاف التقرير إن سانت جورج بارك، وهو المركز الوطني لكرة القدم في إنجلترا وبه فندق يضم 228 غرفة و13 ملعبا خمسة منها مجهزة بالأضواء الكاشفة، يمكن استخدامه كمركز تدريب تحت الحجر الصحي.

وسوم:

رياضة, كرة القدم

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