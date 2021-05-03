تعليم عالي: اطلاق برنامج للتكوين في البيو- تكنولوجيا بالتعاون مع مخابر فايزر

تم اليوم الاثنين، اطلاق برنامج "بامتياز" لتكوين مجموعة من الطلبة في تخصصات الصيدلة وهندسة التكنولوجيا الحيوية وتدريبهم في مجال صناعة الدواء بهدف تحقيق مبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي، حسب ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال اطلاق هذا البرنامج التكويني بالتعاون مع شركة "فايزر فارم" الجزائر، أنه يهدف إلى "تحسين التكوين في العلوم الصيدلانية والعلوم البيوتكنولوجية"، مشيرا إلى اختيار "نخبة من الطلبة من قسم الصيدلة بجامعة الجزائر1 وقسم البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة لتطوير جيل من المختصين الجزائريين في هذا المجال والانفتاح على المحيط الاقتصادي الجزائري والدولي".

من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن الجزائر تهدف الى "التموقع كقطب حقيقي في البيوتكنولوجيا"، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية "تدعم هذه المبادرات، خاصة لخلق شركات ناشئة تعمل في مجال البيوتكنولوجيا بهدف التقليل من فاتورة استيراد بعض الأدوية، لاسيما الادوية المتعلقة بالبيوتكنولوجيا".

وبخصوص اطلاق حاضنة أعمال في مجال البيوتكنولوجيا بالجزائر، اعتبر الوزير أن ذلك "سيمكن من دعم كل من يريد الاستثمار في هذا المجال".

من جانبه، صرح الرئيس الإقليمي لشركة فايزر في افريقيا والشرق الأوسط، باتريك فان دير لو، أن هذا البرنامج الجديد "سيسهم في دعم تدريب الجيل المقبل من رواد القطاع في الجزائر وصقل مهاراتهم ليكونوا قادرين على تحقيق الابتكارات الطبية والمساهمة في الجهود الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الجزائر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا الحيوية".

وبذات المناسبة، عبر المدير العام لشركة "فايزر فارم" الجزائر، عبد الرحمان مقربة، عن فخره بإطلاق هذا البرنامج الذي يهدف في مرحلته الاولى --مثلما قال-- الى "تزويد الطلبة بالخبرات المطلوبة في قطاع صناعة الدواء والتكنولوجيا الحيوية"، معبرا عن "استعداده لإطلاق مبادرات اخرى تتسم بأهميتها لتوفير العلاجات المبتكرة للمرضى".

وحسب المنظمين، يجري تنفيذ هذا البرنامج " التفاعلي والتشاركي" عبر ثلاث مراحل تشمل جلسات نظرية للتدريب يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين بالتعاون مع الأخصائيين في مخابر فايزر ودورات تدريبية بمواقع التصنيع، بالإضافة الى دراسة جدوى لاستكشاف آفاق إنشاء حاضنة بحثية مختصة في قطاع صناعة الدواء.