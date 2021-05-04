الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 174 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية يوم الثلاثاء.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، "أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت أمس الأثنين تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة العرية قطاع المحبس، كما استهدف قصف عنيف قوات الاحتلال بمنطقة غرب فدرة لغراب قطاع حوزة".

أما اليوم الثلاثاء قصفت مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال في كل من منطقة لعكد قطاع المحبس، ومنطقة اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس، حسب البيان.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي، يضيف بيان وزارة الدفاع الصحراوية.