سواكري للإذاعة: نسعى إلى تأهيل عدد أكبر من الرياضيين إلى أولمبياد طوكيو

كشفت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، أنه تم توفير جميع الإمكانيات من أجل تأهيل عدد أكبر من الرياضيين إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية والمؤجلة إلى 2021.

وأوضحت سواكري هذا الأربعاء، لدى استضافتها في برنامج "ملفات رياضية" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى أنه "قبل شهرين عن موعد أولمبياد طوكيو تأهل لحد الآن 37 رياضيا لهذه الألعاب، من بينهم 8 سيدات، وهذا في انتظار تأهل المزيد من الرياضيين في اختصاصات الكاراتي والجيدو والجمباز وألعاب القوى". أما فيما يخص الألعاب شبه الأولمبية فقد أشارت سواكري إلى أنه "تأهل لحد الآن 57 رياضيا من بينهم 29 سيدة وهذا في عدة اختصاصات".

واعتبرت سواكري أنه "ورغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، بما في ذلك الجزائر، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الرياضيين الجزائريين رفعوا التحدي وظفروا بتأشيرات التأهل إلى أكبر موعد رياضي عالمي بكل جدارة واستحقاق".

ومن أجل تأهيل عدد أكبر من الرياضيين إلى هذه الألعاب كشفت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، أنه "تم تخصيص منحة خاصة من طرف وزارة الشباب والرياضة للرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية ولألعاب البحر الأبيض المتوسط كذلك، استفاد منها 325 رياضي منهم 127 إناث موزعين على 24 اتحادية رياضية أولمبية. وهذا للسماح لهم بالتحضير بكل أريحية للاستحقاقات القادمة" وأنه "ولأول مرة ستذهب هذه المنحة للتحضير الفردي لكل الرياضي".

وفيما يخص رياضيي النخبة أكدت سواكري أن "وزارة الشباب والرياضة وكاتبة الدولة، بذلت مجهودات كبيرة للتكفل بهذه الفئة"، كما ثمنت أيضا القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في تاريخ 31 ديسمبر 2020 وفي 24 مارس 2021، المتضمنين شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم.

في المقابل، دعت سواكري رياضيي النخبة إلى التسجيل على الأرضية الرقمية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة خصيصا للاستفادة من التدابير الاستثنائية للوزارة، قصد ترقيتهم وإدماجهم، دون عناء التنقل إلى المصالح الإدارية والتي تسمح بمعالجة جميع الطلبات بطريقة شفافة.

من جانب أخر، تطرقت سواكري إلى مشروع برنامج التكفل بالمواهب الرياضية الشابة "جيل 2024"، الذي إعتبرته اللبنة الأساسية لتجديد وتدعيم النخبة الرياضية الوطنية.

حيث أكدت أن "هذا المشروع يهدف إلى تحضير وتكوين ومرافقة المواهب الرياضية الشابة من أجل تمثيل الجزائر وتشريفها تحسبا للاستحقاقات الرياضية على المديين المتوسط والطويل، على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، وبالأخص الألعاب الأولمبية باريس 2024".