الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (الذل والعار), حسب ما ذكر البيان العسكري رقم 175 الصادر هذا الأربعاء عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرز البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن "خلال نهار الثلاثاء ال 4 مايو قصفت وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد".

أما يوم الأربعاء, يضيف البيان, "فقد قصفت مفارز من الجيش الصحراوي جحور قوات الاحتلال بمنطقة ام الدكن قطاع البكاري وقصف مكثف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس لكطيطيرة قطاع حوزة".

كما تم قصف مركز استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة تاواراشيت قطاع ام ادريكة وقصف عنيف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية ومنطقة روس السبطي في قطاع المحبس, حسب نفس البيان.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, حسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية.