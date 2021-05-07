محرز يصطدم بذئاب تشلسي في النهائي

تأهل نادي تشلسي الانجليزي، ليلة هذا الأربعاء، إلى نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني (2 – 0)، ليواجه مانشستر سيتي في النهائي الكبير بإسطنبول الذي سيكتسي بطعم قمة إنجليزية خالصة يطبعها حضور مميّز للنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وبعد التعادل الإيجابي بين الميرنغي والبلوز ذهابًا في مدريد (1 – 1)، فرضت تشكيلة الألماني توماس توخيل منطقها في حديقة "ستامفورد بريدج" بهدفي "وارنر" (28) ومونت (85)، أمام فريق مدريلاني بدا مفتقدًا لمعالمه وسط غيابات كثيرة.

وسيقام نهائي المسابقة الأوروبية الأغلى يوم السبت 29 ماي الجاري بملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول، أين سيحاول محرز وكتيبة الستيزان التتويج لأول مرة بكأس رابطة أبطال أوروبا، وهو إنجاز إن تحقّق سيعني فوز ثاني لاعب جزائري بهذه الكأس بعد الذي فعله رابح ماجر في النسخة القديمة رفقة أف سي بورتو البرتغالي في فيينا ليلة 27 ماي 1987 على حساب بايرن ميونيخ الألماني (2 – 1).