رابطة أبطال أوروبا: محرز يسهم بثنائية في فوز عريض للسيتي ببلجيكا

أسهم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ليلة الثلاثاء، بثنائية في الفوز الساحق لناديه مانشستر سيتي الانجليزي على ميدان مضيفه كلوب بروج البلجيكي (1 – 5).

برسم الجولة الثالثة لكأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، أجهز زملاء محرز على البلجيكيين بخماسية حملت تواقيع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (30)، أيقونة الخضر رياض محرز (43 ض.ج و84)، كايل ووكر (53) والبديل كول بالمر (67) ، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدف يتيم لهانس فاناكين (81).

ورفع وصيف الموسم الماضي رصيده الى ست نقاط، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر باريس سان جرمان الذي قلب الطاولة على ضيفه لايبزيغ الألماني (3 - 2 )، في لقاء توهّج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بثنائية حاسمة.

وكان المان سيتي افتتحوا المشوار القاري بانتصار مثير (6-3) على أرضهم أمام الفريق الألماني، قبل أن يسقطوا في العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين.

ولا يزال بطل إنجلترا يبحث عن لقبه الأول في تاريخه في المسابقة القارية الأغلى، وكان قاب قوسين الموسم الماضي عندما بلغ النهائي الأول وسقط أمام مواطنه تشلسي بهدف نظيف.