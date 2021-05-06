تويتر يطلق غرف صوتية بخاصيات تتفوق على كلوب هاوس

أعلن موقع التواصل الاجتماع "تويتر" أنه بداية من يوم الإثنين 3 مايو/أيار 2021، سوف يتيح الموقع للحسابات التي يتابعها 600 حساب أو أكثر، القدرةَ على استضافة غرف Spaces التي تشبه غرف Clubhouse الشهير، وذلك وفق ما نقله تقرير لموقع The Verge الأمريكي، الثلاثاء 4 مايو/أيار.

وقالت الشركة في منشور لها أعلنت فيه عن هذه التغييرات: "هذه الحسابات لديها على الأرجح تجربة جيدة في استضافة النقاشات المباشرة بسبب جمهورهم".

كما أوضحت أنه "قبل جعل إمكانية إنشاء غرف Spaces متاحة للجميع، نركز أكثر على التعلم وتسهيل استكشاف Spaces ومساعدة الناس في الاستمتاع بها مع جمهورهم العظيم".

إذا كنت قد استخدمت تطبيق Clubhouse أو خاصية Stage Channels التي يقدمها تطبيق Discord، أو أي تطبيق تواصل اجتماعي صوتي، فالمفترض أنك لن تشعر بالغربة عند استخدام Spaces، الذي صُمم ليسمح لمجموعات الأشخاص بالحديث فيما بينهم بينما يستمع الآخرون.

تعد هذه الصيغة مفيدة للغاية خاصة بالنسبة للمقابلات أو نقاشات اللجان.

إمكانية كسب الأموال

إلى جانب ذلك، كشف تويتر عن خاصية ليست لدى Clubhouse: إذ يخطط تويتر لتقديم طريقة للمستخدمين للحصول على الأموال من استخدام Spaces عن طريق نظام يشبه شراء التذاكر.

وتقول الشركة إن المضيفين سوف يكونون قادرين على وضع أسعار للتذاكر وعدد التذاكر المبيعة، مما يسمح للأشخاص بتنظيم فعاليات حصرية وجني المال على جهودهم. وأوضح الموقع أنه سيحصل على جزء بسيط للغاية من مبيعات التذاكر. وسوف تكون هذه الخاصية متاحة لـ"مجموعة محدودة" في الأشهر القادمة، وذلك وفقاً للشركة.

خصائص تجعله يتفوق على Clubhouse

كان موقع The Verge قد أرسل سؤالاً إلى المسؤولين في تويتر يستفسر عن موعد إطلاق خاصية Spaces على الموقع نفسه على شبكة الإنترنت بعيداً عن تطبيق الهاتف، وكان الرد من المتحدث باسم موقع تويتر أن الخاصية لا تزال في مرحلة تطوير لكنه لم يوضح الموعد المحدد لإطلاقها على شبكة الإنترنت.

وأوضح موقع The Verge أن هناك ميزة تتفوق فيها غرف Spaces على تطبيق Clubhouse، وهي وجود التعليق النصي المباشر، الذي سوف يجري تطويره قريباً.

بالإضافة إلى ذلك يخطط توتير لإضافة إمكانية إيقاف التعليق النصي، والانتقال إلى أجزاء سابقة من النص، والخطوط المعدلة حسب رغبة المستخدم.

حتى هذه اللحظة، لا يوجد خيارات التعليق النصي لدى Clubhouse، ولم ترد الشركة على رسالة بريد إلكتروني أرسلها موقع The Verge تسأل عما إذا كانت هذه الخاصية قد تضاف في أي تحديثات مستقبلية.