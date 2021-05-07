﻿ دورة كازان الدولية 2021 للجيدو : المصارعة الجزائرية صونيا عسلة تفتك المركز الخامس

اكتفت المصارعة الجزائرية صونيا عسلة بالمركز الخامس للدورة الدولية الكبرى للجيدو "غراند سلام" لمدينة كازان، التي اختتمت اليوم الجمعة، عقب خسارتها ضد البرازيلية بياتريز سوزا، في الدور الأخير من الإنقاذ، الذي يسبق النهائي الصغير من أجل الميدالية البرونزية.

وبعدما أعفيت من الدور الأول خلال مرحلة المجموعات، استهلت عسلة المنافسة بالتفوق على الكراوتية، ايفانا مارانيتش، قبل أن تنهزم في الدور الموالي أمام البرازيلية ماريا سويلين الثيمان.

وبفضل وصولها للدور الثالث، استفادت المصارعة الجزائرية من فرصة الإنقاذ، حيث استهلته بالفوز على الإسبانية سارة ألفراز، قبل أن تنهزم أمام بياتريس سوزا.

وبهذا، أهدرت صونيا عسلة بقليل فرصة افتكاك الميدالية البرونزية، مكتفية بالمرتبة الخامسة، التي تعد نتيجة محترمة مقارنة بالمستوى الفني العام لهذه الدورة، والذي كان مرتفعا نسبيا.

وعلى عكس عسلة، غادر الثنائي الجزائري الآخر: أمينة بلقاضي (-63 كلغ) و عبد الرحمان بن عمادي (-90 كلغ)، المنافسة مبكرا.

فعند ولوجها المنافسة أمس الخميس، أقصيت المصارعة بلقاضي في الدور الأول للدورة الدولية الكبرى للجيدو لمدينة كازان، عقب انهزامها أمام الكورية الجنوبية موخي شو، بينما استهل بن عمادي غمار المنافسة صبيحة الجمعة، بفوزه على الجورجي ايميدا غوغولادزي، قبل أن يخسر خلال الدور الموالي على يد الصربي نيمانيا ماجيدوف.

وعلى غرار أمينة بلقاضي، لم يستفد عبد الرحمان بن عمادي من دور الإنقاذ، ليغادر ممثلا الجزائر موعد كازان في يومه الثالث والأخير.

وشاركت العناصر الوطنية في دورة كازان الدولية، بهدف حصد أكبر عدد ممكن من النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو-2020 و المؤجلة لصيف 2021 بسبب جائحة كورونا فيروس.

و حضر في موعد كازان 409 مصارع (245 رجال - 164 سيدات) يمثلون 79 بلدا، علما بأن هذه الدورة عوضت دورة "غراند سلام" لمدينة باريس (فرنسا) الملغاة بسبب جائحة كوفيد-19.