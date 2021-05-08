الجزائر تسجل 1000 حادث مرور بسبب الدراجات النارية خلال الثلاثي الأول

كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق ،اليوم السبت ، بالبليدة ، أنه تم تسجل أكثر من ألف حادث مروري وقع على مستوى شبكة الطرقات الوطنية تسبب فيها سائقي الدراجات النارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

و أوضحت السيدة فاطمة خلاف لوكالة انباء الجزائرية ، على هامش فعاليات يوم تحسيسي موجه لفئة سائقي الدراجات النارية أن المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق سجلت خلال الثلاثي الأول 1202 حادث تورط فيها سائقي الدراجات النارية و هذا بين 5874 حادث مروري سجل عبر الطرقات الوطنية خلال السنة الجارية و أسفر عن وفاة 670 شخص و إصابة 7747 آخرين .

و استنادا لذات المتحدثة فإن نحو 20 بالمائة من مجمل حوادث المرور التي وقعت خلال الفترة المذكورة ، تسبب فيها هذا الصنف من السائقين، لافتة إلى أن أبرز التجاوزات المرتكبة من طرفهم هي السرعة المفرطة و التجاوزات الخطيرة و عدم إرتداء الخوذة الواقية للرأس التي تعد من أهم وسائل الحماية التي يتخلى عنها نسبة معتبرة منهم بالرغم من دورها الهام في حمايتهم من خطر الموت أو الإصابة بعاهات مستديمة.

و بهدف الحد من حوادث المرور لا سيما تلك التي يتورط فيها سائقو الدراجات النارية ، سطرت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق برنامجا خاصا يتضمن تنظيم حملات تحسيسية على مستوى الولايات التي تعرف إنتشارا كبيرا للدراجات النارية على رأسها ولاية البليدة و كذا الجزائر العاصمة و تيبازة و غرداية .

و في هذا الصدد ، تم اليوم على مستوى حظيرة المركب الرياضي مصطفى تشاكر بالبليدة تنظيم يوم تحسيسي لفائدة هذا الصنف من السائقين ، وذلك بالتنسيق مع نادي الدراجات النارية للولاية و بمشاركة عدة نوادي أخرى من ولايات مجاورة على غرار الجزائر العاصمة و تيبازة و كذا الأجهزة الأمنية ممثلة في الأمن و الدرك الوطنيين والحماية المدنية.

و في هذا الاطار ، صرح رئيس نادي الدراجات النارية لولاية البليدة ، فيصل مالك أن القائمين على هذه المبادرة التوعوية حرصوا على تحسيس سائقي الدراجات النارية حول ضرورة إيلاء أهمية لعدد من العوامل التي تعد من بين أبرز الأسباب المؤدية إلى وقوع حوادث المرور و المتمثلة خاصة في تفادي السرعة المفرطة و الحرص على الصيانة الدورية للمركبة بالإضافة الى تنبيههم حول دور الخوذة في حماية حياتهم.

كما تخلل هذا اليوم التحسيسي أيضا تنظيم معرض للدراجات النارية بمختلف أنواعها و أحجامها و كذا تقديم عروض تعكس السياقة السليمة للدراجة النارية.