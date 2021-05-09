جبهة البوليساريو : على إسبانيا مطالبة المغرب بالامتثال للشرعية الدولية واحترام القانون الدولي

أدان ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العربي أمس السبت, محاولات المغرب إسكات الحكومة الاسبانية في تصريحاتها بشأن الوضع في الصحراء الغربية, مؤكدا أن ما روجت له مواقع إعلامية مغربية بخصوص استقبال مدريد للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من أجل العلاج خروج عن إطار العلاقات الدولية وتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ونقلت وسائل إعلام صحراوية عن الديبلوماسي الصحراوي قوله في تصريحات , نشرت على موقع تويتر, أن "العلاقات بين إسبانيا والمغرب ينبغي أن تمثل إطار عمل لمدريد لمطالبة الرباط بالالتزام بالقانون الدولي", وقبل كل شيء, احترام حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية".

وفيما اعتبر أن الحكومة المغربية تسعى إلى "إسكات الإسبان" في تصريحاتهم بشأن الوضع في الصحراء الغربية, أكد ممثل الجبهة في إسبانيا أن ذلك "يدل على رغبة المغرب في فرض على إسبانيا أن تستأذن في أي حركة تقوم بها تجاه الصحراء الغربية" .

هذا الأمر اعتبره عبد الله العربي "خروج عن إطار العلاقات الدولية وتدخل في الشؤون الداخلية للدول" وأكد أن "حسن الجوار مبني على الاحترام المتبادل وليس على أسس تحددها المملكة المغربية كما تحاول أن تفعل في علاقاتها مع إسبانيا".

وحول علاقة إسبانيا التاريخية بمستعمرتها السابقة الصحراء الغربية, قال العربي "ما زلنا واثقين ونأمل أن تتولى إسبانيا ذلك الدور الذي يتوافق معها, وهو الدور الحالي كسلطة إدارية وقبل كل شيء لتوجيه عملية البحث عن حل سياسي للصحراء الغربية فيما يتعلق بالشرعية والقانون الدوليين وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ".