مولودية الجزائر تتحصل على رخصة البناء لمركز التكوين بزرالدة

تحصل نادي مولودية الجزائر على رخصة بناء مركز التكوين و التدريبات بزرالدة (غربي الجزائر العاصمة) الذي ستقوم بإنجازه الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء، التابعة لمجمع سوناطراك، حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد، بيان لوزارة الطاقة و المناجم.

وأوضح المصدر : "جاء تجسيد هذا الاجراء بعد اللقاء الأخير المنعقد يوم السبت 24 أبريل 2021 و الذي جمع مسؤولي قطاع الطاقة و المناجم، وسوناطراك، ووزارة الشباب والرياضة، و السلطات المحلية بالإضافة إلى ممثلي لجان الأنصار و لاعبين قدامى للمولودية".

و ستنطلق أشغال مركز التكوين و التدريبات لمولودية الجزائر، الكائن بزرالدة، بعد شهر رمضان الكريم، عملا بتوجيهات والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، الرامية الى الاسراع في تسليم كل الرخص المتعلقة بإنجاز هذا المشروع.

و في بيان أصدرته يوم 24 نوفمبر 2020، تأسفت إدارة مولودية الجزائر للتأخير المسجل في انطلاق أشغال بناء مركز التحضير والتدريب، رغم أنها سددت "كل التكاليف الخاصة باقتناء قطعة الأرض لدى مديرية أملاك الدولة".

وكانت مولودية الجزائر قد دفعت مبلغ 80 مليار سنتيم لاقتناء القطعة الأرضية بزرالدة، التي تتربع على مساحة 4 هكتارات.

و كان من المقرر أن يتم استلام المشروع في شهر أغسطس 2021 الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس النادي العاصمي.