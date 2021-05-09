وزارة الداخلية : ضرورة التصريح بالمسيرات وأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها هذا الأحد على ضرورة التصريح بالمسيرات من طرف المنظمين، بأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها.

وقال البيان: “لقد لوحظ مؤخرا إن المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”.

"وفي هذا السياق، وجب التذكير، بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات وذلك بمجرد التصريح".

وعليه، - يضيف المصدر- يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار، والشعارات المرفوعة، وفق ما يتطلبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة.

وذكرت الوزارة، بإنه "يترتب عن عدم الالتزام بهذه الاجراءات، مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة، ويوجب التعامل معها على هذا الأساس."