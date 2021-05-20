وزارة الداخلية تفند استلام مصالحها طلب رخصة لتنظيم مسيرة يوم الجمعة

فندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, في بيان لها الخميس, معلومات تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي مفادها استلام مصالحها طلب رخصة لتنظيم مسيرة يوم الجمعة, معتبرة أن هذه المعلومات تندرج ضمن "الحملات المغرضة ذات الأهداف المبيتة ".

وجاء في البيان: "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مفادها استلام مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لطلب رخصة تنظيم مسيرة يوم الجمعة.

وبهذا الخصوص, تفند الوزارة قطعيا محتوى هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة, والتي تندرج ضمن الحملات المغرضة ذات الأهداف المبيتة".

وبالموازاة مع ذلك, ذكرت مصالح وزارة الداخلية ب"سريان محتوى ومضمون بيانها المؤرخ في 09 مايو 2021, الرامي إلى ضرورة التقيد بأحكام القانون 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المعدل والمتمم, المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية".