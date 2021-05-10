بلعيد لفوروم الاذاعة : قبول 60 بالمائة من قوائم جبهة المستقبل عبر ولايات الوطن

أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد قبول قوائم المترشحين بنسبة 60 بالمائة عبر ولايات الوطن بعد دراستها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وانتقد طريقة إقصاء بعض الأسماء بسبب ما أسماه تجاوزات تتعلق بغياب السند القاوني لهذا القرار .

واعتبر رئيس جبهة المستقبل لدى استضافته هذا الاثنين في فوروم الاذاعة أن التحفظ على بعض الأسماء لقياديين من الحزب جاء بعيدا عن شبهة المال الفاسد وقد تم الطعن لدى المحكمة الادارية التي قضت باسترداد بعض الأسماء، بينما رفضت البعض الآخر في عدد من الولايات بسبب المادة 200 من قانون الانتخابات التي انتقدها المتحدث لاحتمالها اجتهادات القاضي .

وقال ضيف الفوروم إن قواعد الحزب على مستوى الولايات وحدها من وضعت قوائم المترشحين مراعية في ذلك التركيبة البشرية وخصوصية كل ولاية متوقعا تحقيق التفاف شعبي حول قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية .

وأبرز بلعيد أننا حققنا خطوة هامة باستحداث سلطة تسهر على تسيير الانتخابات، موضحا أن مسيرة نضال حزبه متواصلة حتى تكون هذه السلطة منتخبة في الدساتير القادمة

وأضاف رئيس جبهة المستقبل أن الشراكة مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يجب أن تجسد من خلال التسيق والتشاورالدائمين لتنظيم العملية الانتخابية بطريقة شفافة في ظل المعطيات الجديدة التي أملاها هذا الموعد الانتخابي والذي سيجرى بقانون انتخابات جديد وميكنزمات جديدة سيتمخض عنها برلمان شرعي .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية