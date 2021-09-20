ياسين حموش لفوروم الإذاعة : وزارة السكن تجندت لتسليم المؤسسات التربوية قبيل الدخول المدرسي

أكد المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة حموش ياسين أنه تم التجند لتسليم المؤسسات التربوية الجديدة في وقتها المحدد ضمانا لدخول مدرسي مريح .

وأوضح حموش الذي حل اليوم ضيفا على برنامج فوروم الاذاعة للقناة الأولى أنه تم تسليم 459 مؤسسة تربوية منها 301 مدرسة ابتدائية و 92 اكمالية و66 ثانوية بالإضافة الى 752 منشأة داعمة للنشاط التعليمي من أقسام موسعة ومطاعم مدرسية ووحدات للمتابعة الصحية .

وأضاف حموش بالقول أن الولايات العشر الجديدة التي تمخضت عن التقسيم الإداري الجديد تتوفر على منشآت تربوية كانت قد سجلت فيما مضى باسم الولايات التي كانت تابعة لها ، كما أن بعض المناطق التي سجل فيها عجز استفادت من مشاريع تربوية استعجالية في انتظار ادراج المشاريع المسجلة بعنوان قانون المالية لعام 2022 .

وتجسيدا للرؤية الجديدة للأحياء السكنية المدمجة ، أكد حموش أن كل السكنات التي ستوزع خلال الثلاثي الأخير من هذا العام ستتوفر على هياكل جوارية حيوية من مدارس ومؤسسات صحية ومكاتب للبريد وكذا مراكز للشرطة ، ناهيك عن العيادات متعددة الخدمات ال 61 التي تم تسجيلها على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة .

هذا و أشار حموش الى الخارطة الطبية التي تعمل عليها وزارة السكن والعمران والمدينة والتي ستجسد بعد رفع التجميد عن كل المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة ، وتتضمن الخارطة انجاز مستشفى كبير للاستعجالات بالجزائر العاصمة ، وكذا 15 مركزا لمكافحة السرطان في عدد من الولايات بسعة تتراوح بين 60 سرير و 120 سرير و 240 سرير ، ناهيك عن المستشفى الكبير الذي ستحتضنه ولاية ورقلة بسعة 400 سرير .

وعن برنامج تأهيل وترميم الأحياء الجامعية قال حموش إن كل الإقامات الجامعية القديمة قد تم إعادة تهيئتها بالنظر للملاحظات التي قدمت على خلفية حادثة تلمسان ، موضحا أن كل عمليات التهيئة شملت شبكة الكهرباء والغاز ، مشيرا أنه منذ 2015 تم بناء أحياء جامعية بطاقة 245 ألف سرير جامعي بمواصفات تقنية عالية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية