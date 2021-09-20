ياسين حموش لفوروم الإذاعة : وزارة السكن تجندت لتسليم المؤسسات التربوية قبيل الدخول المدرسي

20/09/2021 - 13:23

أكد المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة حموش ياسين أنه تم  التجند  لتسليم المؤسسات التربوية الجديدة  في وقتها المحدد ضمانا لدخول مدرسي مريح .

وأوضح حموش الذي حل اليوم ضيفا على برنامج فوروم الاذاعة للقناة الأولى أنه تم تسليم 459 مؤسسة تربوية منها 301  مدرسة ابتدائية و 92 اكمالية و66 ثانوية  بالإضافة الى 752 منشأة داعمة للنشاط التعليمي من أقسام موسعة ومطاعم مدرسية ووحدات للمتابعة الصحية  .

وأضاف حموش بالقول أن الولايات العشر الجديدة التي تمخضت عن التقسيم الإداري الجديد  تتوفر على منشآت تربوية  كانت قد سجلت فيما مضى باسم الولايات التي كانت تابعة لها ، كما أن بعض المناطق التي سجل فيها عجز استفادت من  مشاريع  تربوية استعجالية في انتظار ادراج المشاريع المسجلة بعنوان قانون المالية  لعام 2022 .

 وتجسيدا للرؤية الجديدة للأحياء السكنية المدمجة  ، أكد حموش أن كل السكنات التي ستوزع خلال الثلاثي الأخير من هذا العام ستتوفر على هياكل جوارية حيوية  من مدارس ومؤسسات صحية ومكاتب للبريد  وكذا مراكز للشرطة ، ناهيك عن العيادات متعددة الخدمات ال 61 التي تم تسجيلها على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة .

هذا و أشار حموش الى الخارطة الطبية التي تعمل عليها وزارة السكن والعمران والمدينة  والتي ستجسد بعد رفع التجميد عن كل المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة ، وتتضمن الخارطة انجاز  مستشفى كبير للاستعجالات بالجزائر العاصمة ، وكذا 15 مركزا لمكافحة السرطان في عدد من الولايات بسعة تتراوح بين 60 سرير و 120 سرير و 240 سرير ، ناهيك عن المستشفى الكبير الذي ستحتضنه ولاية ورقلة بسعة 400 سرير .

 وعن برنامج تأهيل  وترميم الأحياء الجامعية قال حموش إن كل الإقامات الجامعية القديمة قد تم  إعادة تهيئتها بالنظر للملاحظات التي قدمت على خلفية حادثة  تلمسان ،  موضحا أن كل عمليات التهيئة شملت شبكة الكهرباء والغاز ، مشيرا أنه منذ 2015 تم بناء أحياء جامعية بطاقة 245 ألف سرير جامعي  بمواصفات  تقنية عالية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية 

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