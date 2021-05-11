جراد: عطلة "تلقائية" لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية لفائدة المترشحين لتشريعيات 2021

أصدر الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, هذا الثلاثاء, تعليمات إلى أعضاء الحكومة والولاة, تقضي بتمكين الإطارات والموظفين العاملين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية, وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية, المترشحين للانتخابات التشريعية, للاستفادة من عطلة "تلقائيا" ابتداء من 17 مايو, لتمكينهم من تنشيط حملتهم الانتخابية, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان :"أصدر الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021, تعليمات إلى أعضاء الحكومة والولاة, لحملهم على تمكين الإطارات والموظفين العاملين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية, وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية, الذين ترشحوا واعتمدوا لخوض غمار لانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو 2021, من الاستفادة بعطلة تلقائيا, وذلك ابتداء من تاريخ 17 مايو 2021".

وأضاف البيان أنه "علاوة على ذلك, يجدر التوضيح بأن العطلة المعنية ستمنح لهؤلاء المترشحين بغرض تمكينهم من القيام بحملتهم الانتخابية".