انطلاق التسجيلات الأولية للاستفادة من المزايا الموجهة للمناولين ومنتجي الاجهزة الإلكترونية

11/05/2021 - 17:16

أعلنت وزارة الصناعة, في بيان لها هذا  الثلاثاء, عن انطلاق عملية التسجيلات الأولية للحصول على المزايا والاعفاءات  الموجهة لفائدة المناولين ومنتجي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية, ولمنح  رخصة جمركة خطوط الإنتاج المجددة.

وتخص هذه العملية, التسجيل الأولي في الأنظمة المحددة لشروط وكيفيات  الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي في إطار أنشطة إنتاج المنتجات والمعدات  الإلكترونية والكهرومنزلية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-313  المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة  المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من  طرف المناولين, في إطار نشاطاتهم المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-311  المؤرخ في 15 نوفمبر 2020, وكذا منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم  تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات المنصوص عليها في المرسوم  التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.

ويتوجب على المتعاملين الراغبين في التسجيل في أحد هذه الأنظمة التقدم إلى  مقر وزارة الصناعة.

ولهذا الغرض, دعت الوزارة المتعاملين الى حجز موعد للتسجيل عن طريق البريد  الإلكتروني (Info.dispositifs@industrie.gov.dz).

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اقتصاد

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