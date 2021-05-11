هلاك 3 أفراد ونجاة رضيع بأعجوبة من حادث مرور قرب القرارة

لقي ثلاث أفراد من نفس العائلة حتفهم ونجا رضيع بأعجوبة في حادث مرور وقع قبل الإفطار على مستوى الطريق الولائي رقم 347 الرابط بين القرارة (غرداية) وقرية القطارة بالجلفة، على بعد 18 كلم من القرارة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية لولاية غرداية.

و تمثل الحادث، حسب ذات المصدر، في انحراف مركبة سياحية كان على متنها الضحايا وانقلابها عدة مرات قبل خروجها عن حافة الطريق، مخلفا 3 ضحايا وإصابة رضيعة بجروح طفيفة ونجاتها بأعجوبة من هذا الحادث الأليم.

وقد تم نقل جثامين الضحايا البالغين من العمر بين 23 و 25 سنة من بينهم أم الرضيعة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القرارة، فيما تم تحويل الرضيعة إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي الإسعافات الضرورية، يقول ذات المصدر، مؤكدا أن الرضيعة في حالة صحية جيدة.

هذا وقامت فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.