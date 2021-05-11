﻿ ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 شهيدا بينهم 10 أطفال

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ليرتفع عدد ضحايا اليوم الثلاثاء إلى أربعة و العدد الاجمالي لقتلى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أمس إلى 28 شهيدا بينهم 10 أطفال وسيدة إضافة إلى 152 مصابا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق عقب اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

و اضافت ان قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال تسببت باندلاع حرائق في مساحات واسعة من أراضي المواطنين مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق مدخل القرية ومنع تنقل المواطنين.

وزراء الخارجية العرب يدينون بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في ختام دورة غير عادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك في قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد على المستوى الوزاري في دورة غير عادية اليوم برئاسة وزير خارجية دولة قطر (الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري) وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود والأمين العام بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء عبر تقنيـة الفيديو كونفرانس.

وقرر المجلس الوقوف تحية واعتزازا وإكبارا لأبناء وحرائر الشعب الفلسطيني المقدسيين الأبطال الصامدين في مدينة القدس المحتلة والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة.

رياض المالكي: الاحتلال الاسرائيلي لم يتعلم من دروسه السابقة

وخلال هذا الاجتماع الطارئ نوه وزير الخارجية الفلسطيني ، رياض المالكي ، بتضحيات الشهداء الفلسطينيين الذين قدموا للعالم أكبر صور التلاحم موضحا أن الاحتلال الاسرائيلي لم يتعلم من دروسه السابقة بالقول :" طوبى لأولئك المرابطين الذين يسطرون ابهى المعالم النبيلة ، وطوبى لهولاء الشهداء الابرياء الذين سقطوا في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك في غزة واللت واللذين سقطو الليلة حيث وصل عددهم الى 26 شهيدا .

واضاف قائلا :" ان اسرائيل اعتقدت بضخها للاموال والاستيلاء على المنازل وطرد سكانها تهجيرهم وخلق البؤر الاستيطانية في قلب الاحياء العربية في القدس الشرقية سيفي بالغرض ويضمن يهودية المدينة للابد وانه لمن الاضح ان دولة الاحتلال الاسرائيلي لم تتعلم من أخطائها ولم تستخلص الدروس والعبر من تجاربها الفاشلة ونرها بالامس كما نراها كل مرة عندما تكتشف انها لم تنجح في احتلالها ولم تنجح في تهويدها ولم تنجح في طرد المقدسيين الشرفاء المرابطون منها ".

المصدر : وأج / الاذاعة الجزائرية