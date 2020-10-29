رئاسة الجمهورية :الرئيس تبون يباشر تلقي العلاج بألمانيا وحالته الصحية "لا تدعو للقلق"

بعد خضوع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات، وحالته الصحية "مستقرة ولا تدعو للقلق"، حسب ما افاد به مساء الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بعد خضوع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات".

وقد باشر السيد الرئيس --يضيف ذات المصدر-- "تلقي العلاج المناسب وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقيات اطمئنان وتنيات بالشفاء العاجل من قبل كل من المستشارة الالمانية السيدة انجيلا ميركل و رئيس الجمهورية الفرنسية امانويل ما كرون ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز و السيد محمود عباس رئيس رئيس دولة فلسطين .