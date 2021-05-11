تحديد شروط وكيفيات التعويض في قوائم المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بيانا يحدد شروط وكيفيات تخصيص على الأقل نصف الترشيحات في قوائم المترشحين الذين تقل اعمارهم عن أربعين (40) سنة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 يونيو القادم.

وجاء في ذات البيان: "تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بانه استجابة لانشغالات الاحزاب السياسية المشاركة في اللقاء الذي جمعهم مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ الاحد 9 ماي 2021، وبعد مداولة مجلس السلطة المستقلة المؤرخة في 29 رمضان عام 1442 الموافق ل11 ماي 2021، أصدر رئيس السلطة المستقلة قرارا يحدد شروط وكيفيات تخصيص على الأقل نصف الترشيحات في قوائم المترشحين الذين تقل اعمارهم عن أربعين (40) سنة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021".

وعليه --يضيف نفس المصدر -- "في حالة رفض الترشيحات بسبب عدم استيفاء شرط السن، يتعين على القائمة المعنية للحزب السياسي أو القائمة المستقلة التطابق مع أحكام المادة 191 من الامر رقم 21 /01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وذلك بتقديم ترشيحات جديدة لتحقيق نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة".

واوضحت السلطة في بيانها انه "يجب أن يقدم التعويض المنوه عنه أعلاه في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع، طبقا للمادة 207 من الامر رقم 01/21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق ل10 مارس سنة 2021، والمذكور أعلاه".