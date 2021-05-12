وزير الإتصال يعزي في وفاة الصحفية " فاطمة بلخير"

تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بتعازيه الخالصة في وفاة الصحفية بالقناة الأولى فاطمة بلخير هذا الأربعاء .

وجاء في منشور على صفحة الفايسبوك للوزارة أنه "متأثرا بوفاة الصحفية و المنتجة بالقناة الإذاعية الأولى " فاطمة بلخير" التي عرفت بتخصصها في مجال الفن و الثقافة لمدة تفوق ال20 سنة، يتقدم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور"عمار بلحيمر" بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة و لكافة الأسرة الإعلامية في هذا المصاب الجلل، راجيا المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه و يسكنها فسيح جناته و يلهم أهلها وذويها جميل الصبر و السلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.