بلحيمر يشارك في أشغال الدورة ال13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب

شارك وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, اليوم الثلاثاء في أشغال الدورة ال13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي خصص لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة ال51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده غدا الأربعاء بالقاهرة, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وشارك بلحيمر و الوفد المرافق له في أشغال ال13 للمكتب التنفيذي التي جرت بالقاعة الاندلسية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب.

و قد ناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها غدا الاربعاء, لدراسة التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام أعمال دورتها الـ 95.

و أضاف ذات المصدر أن الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي تكتسب "أهمية خاصة" في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية, التي تتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات, انطلاقا من البند المتعلق "بالاستراتيجية الإعلامية العربية" و "خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج" في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي".

وعلى هامش هذا الاجتماع كانت لوزير الاتصال لقاءات مع عدد من نظرائه العرب.

ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات في ضوء التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بكامل هيئته للنظر في إقرارها, يضيف البيان.