رئيس الجمهورية يهنئ أسرة السلك الطبي وشبه الطبي والدرك والشرطة والجمارك والحماية المدنية والضباط، و ضباط الصف و الجنود.

هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الخميس أسرة السلك الطبي، و شبه الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وكتب الرئيس تبون في صفحته الرسمية على تويتر قائلا "عيد سعيد لأسرة السلك الطبي، و شبه الطبي فردًا فردًا، مع كل العرفان بالمجهودات الجبّارة التي تبذلونها كلٌ في مهامه، في سبيل أن تسلم الجزائر وتتعافى. كل عام وأنتم بخير".

كماهنأ رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في نفس اليوم وعبر نفس الصفحة أفراد سلاح الدرك الوطني، و الشرطة، و الجمارك، و الحماية المدنية وقال في هذا الخصوص:"عيد مبارك سعيد، لكل بناتنا و أبنائنا في سلاح الدرك الوطني، و الشرطة، و الجمارك، و الحماية المدنية، خاصة للأعيُن الساهرة على أمن وسلامة وطننا ومواطنينا في هذا اليوم المبارك".

وهنأ رئيس الجمهورية أيضا الضباط، و ضباط الصف، و الجنود في كل الوحدات عبر النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي. قائلا"إلى الضباط، و ضباط الصف، و الجنود في كل الوحدات عبر النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، و أخصّ بالذكر الأشاوس المرابطين على الحدود، عيدكم مبارك سعيد و كل عام و الجزائر أبيّة.

وكان رئيس الجمهورية توجه هذا الأربعاء بكلمة إلى الشعب الجزائري هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ودعاه إلى الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.