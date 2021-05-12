رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الأربعاء كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الفطر المبارك، هذا نصها الكامل :

“بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا و محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه .

أيتها المواطنات، أيها المواطنون،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،

بالأمس كنا نترقب هلال رمضان وها نحن اليوم نودعه، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبل منا الصيام والقيام.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

وإنها لسانحة، أدعو من خلالها أخواتي المواطنات واخواني المواطنين إلى المزيد من اليقظة والحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لوباء كورونا، الذي لا يزال يفتك بالأرواح ويدمر اقتصاديات العالم وهذا رغم الإمكانيات الهائلة التي تم تجنيدها لمكافحته والتقليل من آثاره الوخيمة في شتى المجالات.

وكما أضاءت قيم التضامن المعهودة لدى شعبنا الأبي في شهر الرحمة والغفران، المطلوب منا اليوم ونحن نعيش فرحة العيد، المحافظة على هذه الروح والقيم .

ولا يفوتني في هاته المناسبة العظيمة إلا أن أستذكر تضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق، المقاوم للاحتلال والمتصدي في هذا الظرف لاستباحة الحرم الطاهر أولى القبلتين للقدس الشريف، فرغم معاناتهم نتمنى لهم عيدا مباركا سعيدا في غزة والضفة .

أيتها المواطنات، أيها المواطنون،

أجدد تهانيَ الخالصة لكم ولكُنَ، وتمنياتي بدوام نعم التآزر والتآخي، وأدعوا لمرضانا بالشفاء العاجل ، ولمن رحلوا عنا دون أن يتمكنوا من إتمام شهر الصيام بالرحمة والمغفرة .

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير في جزائر آمنة ومزدهرة .

عاشت الجزائر حرة سيدة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.