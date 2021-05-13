كورونا: 207 إصابة جديدة و 5 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان هذا الخميس عن تسجيل 207 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في وقت تماثل فيه 146 مريضا للشفاء.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 124.889 حالة، من بينها 207 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.003 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.355 حالة.

كما يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، و 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.