نقل نهائي رابطة أبطال أوروبا من اسطنبول إلى بورتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس عن نقل المباراة النهائية لمنافسة رابطة أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي يوم 29 مايو الحالي، من مدينة اسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية بعد حظر السفر بين إنجلترا وتركيا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأفادت الهيئة الأوروبية في بيان لها أنه سيتم توفير 6 آلاف بطاقة لكل ناد من أجل وضعها بتصرف الجماهير، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم لاحقا تحديد العدد الإجمالي للجماهير المسموح لها بحضور النهائي على ملعب "دراغاو" بقدرته الاستيعابية 50 ألفا.

وقال رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفرين في رد فعل أولي "عانت الجماهير لأكثر من 12 شهرا من دون إمكانية رؤية فرقها في الملعب.

منعها من فرصة عيش نهائي في المدرجات لم يكن خيارا، وأنا سعيد لمعرفتي أنه تم التوصل إلى اتفاق".

وكان من المفترض أن يستقبل ملعب "أتاتورك" في اسطنبول النهائي الأوروبي، غير أن حظر السفر بين تركيا وإنجلترا بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19" أجبر المنظمين على إعادة التفكير مجددا بإقامة المباراة في المدينة التركية.

وتابع رئيس يويفا "آمل في أن أكون متواجدا في اسطنبول من أجل نهائي رابطة الأبطال والعديد من الأحداث الأخرى في المستقبل القريب".

وللعام الثاني على التوالي ستقام المباراة النهائية للمنافسة القارية الأم في البرتغال، وذلك بعدما نظمت منافسات "الفاينال 8" للمسابقة ذاتها في لشبونة في أغسطس الماضي والتي انتهت بتتويج بايرن ميونيخ الألماني باللقب بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0)

وتم وضع في الحسبان كبديل أولي بريطانيا للحلول بدلا من تركيا، خصوصا أن المملكة ستسمح بعودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في الأسبوعين الأخيرين من البطولة الممتازة.

وصرح وزير النقل غرانت شابس في 7 مايو الحالي "نحن جاهزون لاستقبال النهائي".

وبينما اعتبر الحل بنكهة جماهيرية بريطانية محضة، كان يجب على لندن أن تسمح بدورها لكل من وسائل الإعلام والرسميين والمدعوين بالدخول إلى أراضيها من دون حجر مسبق.

غير أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي دفع بالمعنيين إلى اعتماد خيار البرتغال كمكان لإقامة المباراة النهائية، وهي دولة مصنفة ضمن "اللائحة الخضراء" على لوائح لندن والتي ستسمح لرعاياها بالسفر إليها من دون أن تفرض عليهم الحجر الصحي بعد العودة، وذلك بدءا من 17 الشهر الحالي.

وعلى غرار إسبانيا وانجلترا ستسمح السلطات المحلية في البرتغال لعدد محدد من الجماهير بالتواجد في الملاعب في الأسبوع الأخير من البطولة المحلي لكرة القدم المقرر في 19 الشهر الحالي، بهدف اختبار عودة المتفرجين إلى الملاعب، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الأربعاء.