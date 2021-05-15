﻿غزة تتكبد 73 مليون دولار من الخسائر بعد 5 أيام من هجمات الكيان الصهيوني

قدر المكتب الحكومي الإعلامي في غزة قيمة الخسائر التي طالت المنشآت الاقتصادية والتجارية و مختلف المرافق الخدماتية بعد خمسة أيام من هجمات الكيان الصهيوني المتواصلة بأكثر من 73 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي في غزة قوله، إن من بين ذلك خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء غارات الكيان الصهيوني ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية.

وذكر معروف أن الهجمات استهدفت 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية و أمنية ومرافق خدماتية حيث بلغت الخسائر المباشرة جراء ذلك 10 ملايين دولار.

وبحسب المسؤول فإن الكيان الصهيوني شن 750 غارة على قطاع غزة طالت تدمير 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجا وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي.

وأوضح أن الأضرار طالت أيضا 23 مدرسة وعيادات رعاية صحية و23 مقر إعلامي ومؤسسات اقتصادية وجمعيات فضلا عن مزارع حيوانية وأراضي زراعية بقيمة 5 ملايين دولار.