تنفيذ عدة عمليات خلال أسبوع تندرج في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 11 الى 18 ماي الجاري, عدة عمليات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة, والهجرة غير الشرعية, أكدت التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة في البلاد.

وجاء في الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 11 الى 18 ماي 2021 عدة عمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

وفي إطار "مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 6 ماي 2021 بجبل الشاون, بلدية دراق, ولاية المدية, والتي أفضت إلى القضاء على إرهابي (1) واسترجاع مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, تم التعرف على هوية هذا المجرم, حيث يتعلق الأمر بالمسمى +بورصاص عقبة+ الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة, تاجري (2) مخدرات وضبطت 8 قناطير و56,41 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب, في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 19 تاجر مخدرات وحجزت 24487 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت و إن أمناس,147 شخصا وحجزت 18 مركبة و165 مولدا كهربائيا و151 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى 920 كيس من خليط خام الذهب والحجارة, بينما تم توقيف 3 أشخاص وضبط 18 بندقية صيد خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من تبسة وباتنة".

كما أحبط حراس الحدود - تضيف الحصيلة - "محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ(14699) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار".

في سياق آخر, "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ97 شخصا من بينهم أربعة 4 مهاجرين من جنسية مغربية, كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان والشلف والجزائر والطارف, فيما تم توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وبشار".