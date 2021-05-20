سوناطراك توقع بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم مع شريكها الصيني "صينوباك"

وقعت شركة سوناطراك مع الشريكة الصينية "صينوباك" هذا الخميس بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم بهدف بحث فرص شراكة جديدة و تمديد مدة استغلال حقل زارزايتين الواقع بحوض اليزي إلى ما بعد 2023 , تاريخ نهاية عقد الاستغلال الحالي, حسب ما افاد بيان الشركة.

و جاء في البيان ان "سوناطراك وقعت مع شريكها الصيني "صينوباك" بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم معبرين بذلك عن إرادة الطرفين في توطيد علاقاتهما وتوسيع تعاونهما من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة".

و يهدف بروتوكول الاتفاق, حسب ما اوضحت الشركة, إلى تعزيز الشراكة التقليدية القائمة بالرقعة التعاقدية لزارزايتين الواقعة بحوض إليزي حيث يسعى الطرفان من خلال هذا البروتوكول إلى تحديد إطار للتعاون بين الطرفين لابرام عقد جديد في مجال المحروقات بهذا الموقع وذلك في إطار القانون 19-13 الذي يحكم نشاط المحروقات.

و يسمح هذا العقد الجديد بين الطرفين بتمديد مدة استغلال حقل زارزايتين إلى ما بعد سنة 2023 التي تصادف نهاية العقد الحالي.

أما مذكرة التفاهم فتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار المشترك في مشاريع الاستكشاف واستغلال المحروقات والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والبيتروكيماويات و هذا في الجزائر وفي الخارج.

و ذكر البيان بان الشركة الصينية "صينوباك" تتواجد بالجزائر منذ سنة 2003 وتستغل مع سوناطراك الرقعة التعاقدية لزارزايتين في إطار عقد شراكة يهدف إلى رفع معدل استخراج احتياطات النفط الخام.