العثور على طاقم سفينة الرايس جيلالي بساحل الداموس في تيبازة

أعلن المدير المحلي لقطاع الصيد بتيبازة احمد تتبريت، أنه تم هذا الجمعة العثور على البحارة الأربعة المفقودين في صحة جيدة بعرض ساحل الداموس، غرب تيبازة بعد عملية أبحاث واسعة دامت قرابة ال48 ساعة.

و أوضح تتبريت أنه تم العثور على سفينة الصيد البحري "الرايس جيلالي" و على متنها الطاقم المتكون من أربعة بحارة في صحة جيدة على بعد 52 ميل بحري بعرض المياه الإقليمية قبالة ساحل الداموس.

و أضاف أنه بدت على البحارة مظاهر التعب و الإرهاق حيث تقوم حاليا القوات البحرية ممثلة في حرس السواحل لشرشال بعملية إجلائهم عن طريق حوامة الإنقاذ التابعة للقوات البحرية بعد تقديم يد المساعدة لهم و الإسعافات الأولية في عين المكان.

و كان نفس المسؤول قد أعلن الاربعاء الماضي فقدان الإتصال بقارب صيد "الرايس جيلالي، مهن صغرى" و على متنه ثلاثة بحارة ، قبل أن يتضح فيما بعد أن طاقم السفينة يتكون من أربعة بحارة و مسجل على مستوى ميناء الصيد البحري لبوهارون بعد 24 ساعة من الإبحار.

و تجندت مصالح حرس السواحل بميناء بوهارون و باشرت فور تلقيها البلاغ في عمليات بحث واسعة على أمل العثور على سفينة الرايس جيلالي و طاقهما في صحة جيدة.

كما تجندت ذات المصالح بالتنسيق مع مديرية القطاع و بحارة ولاية تيبازة في إطار لجنة متابعة الحادث لبعث عمليات بحث واسعة على طول الشريط الساحلي للولاية مما أثمر عن العثور عليهم أحياء يرزقون.