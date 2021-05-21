الفريق شنقريحة يتفقد مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية بسيدي بلعباس

تفقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق السعيد شنقريحة،خلال اليوم الثاني من زيارة العمل للناحية العسكرية الثانية بوهران،مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية بسيدي بلعباس،حسب ما أفاد به الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه "مواصلة لزيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران،قام السيد الفريق السعيد شنقريحة،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء أمس 20 ماي 2021 بزيارة عمل وتفقد قادته إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية بسيدي بلعباس".

وفي البداية،تابع السيد الفريق -حسب نفس المصدر- "عرضا شاملا قدمه المدير العام للمؤسسة، تناول فيه حصيلة الأعمال المنجزة وكذا أفاق تطوير المنظومات الالكترونية، ليلتقي بعد ذلك، بإطارات ومستخدمي هذه المؤسسة الصناعية الهامة، حيث عبر لهم عن امتنانه بهذه الزيارة العملية لصرح من صروح صناعتنا العسكرية، المحدث في إطار السعي المتواصل للتكيف مع مقتضيات العصر، والتلبية التدريجية لاحتياجات قواتنا المسلحة، وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني، في أكثر من مجال".

وأوضح البيان ذاته أنه "عقب ذلك،وقف السيد الفريق على مختلف سلاسل الإنتاج وعاين عن كثب مختلف المنظومات الالكترونية المصنعة في هذه المؤسسة الصناعية الواعدة، ذات المعايير العالمية"،كما "أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات بخصوص تبني أحدث طرق التسيير والحرص على التكوين المستمر للعمال والمستخدمين، من أجل أداء المهام المنوطة على أحسن وجه وكذا الحفاظ على التجهيزات المتطورة التي تحوز عليها المؤسسة وصيانتها الدورية وفقا لمعايير المصنع".